Poppodia geven licht in donkere dagen

Amstelveen – Vanaf vandaag tot en met het einde van het jaar zal P60 haar gevel volledig verlichten. In deze donkere tijden laat het poppodium, net als vele andere podia in Nederland, het licht schijnen voor iedereen die een extra lichtje kan gebruiken in deze donkere dagen.

Met deze actie sluit P60 zich aan bij een landelijk actie gestart door Patronaat in Haarlem en aangemoedigd door de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en – Festivals). Het is een symbolisch gebaar richting het publiek en andere belanghebbenden om hen door deze wel heel donkere kerstperiode te trekken. P60 moet net als alle andere niet-essentiële winkels en culture instellingen haar deuren weer sluiten tot en met in ieder geval 14 januari.

Directeur Gerard Lohuis vindt het belangrijk om met dit gebaar iedereen door deze tijden heen te helpen: “Het is een pittige tijd voor ons als podium, maar vooral ook voor al onze vrijwilligers, collega’s in de culturele sector en in het bijzonder voor alle winkels en horecagelegenheden. We hebben met z’n allen hard gewerkt om alles zo veilig mogelijk te maken voor ons publiek. Na een periode van diepe dalen leken we weer deze crisis uit te gaan. We hopen dat de politiek ons snel een langetermijnvisie kan bieden wat betreft de heropening van alle sectoren.”