Poppenkastvoorstelling ‘Boekenwurm’ bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Poppentheater Zelen komt zondag 30 oktober naar kinderboerderij Boerenvreugd met een leuke poppenkastvoorstelling. De voorstelling duurt ongeveer 15 minuten en heet ‘Boekenwurm’. Remi, de hoofdrolspeler, vindt lezen eigenlijk oer- saai. Als hij noodgedwongen toch naar de bibliotheek moet voor een ‘uitleenboek’, laat hij zich tot zijn schrik opsluiten. De kleine Remi maakt kennis met een heuse ‘Boekenwurm’. Ze sluiten vriendschap en beleven die nacht een heel spannend avontuur. Klokslag middennacht verschijnt Juffrouw Ezelsoor. Ze is een plaag voor alle boekenliefhebbers. Ze maakt ezelsoren aan elke bladzijde!

Benieuwd hoe het afloopt en welke rol Onnoval uit het boek ‘De Griezelbus’ hierbij een rol speelt? Kom zelf kijken en een beetje mee griezelen op 30 oktober. Het adres van kinderboerderij Boerenvreugd is Beethovenlaan 118. Er worden vier voorstellingen gegeven, om 11.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Het bekijken van de voorstelling is gratis, maar varken Beer staat klaar om donaties in ontvangst te nemen.