Poolse kunst ‘Polska Pasja’ in Flower Art Museum

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Polska Pasja, die woorden klinken net zo kleurrijk, melodieus en veelbelovend als de nieuwe tentoonstelling in het Flower Art Museum is. Poolse Passie tot uiting gebracht in prachtige schilderijen en creaties van negen kunstenaars met een Pools – Nederlandse achtergrond, die al geruime tijd wonen of werken in Nederland. Op zaterdag 2 februari vond de officiële opening plaats. Druk bezocht door veel vertegenwoordigers van de Pools-Nederlandse gemeenschap uit diverse delen van het land. Museumdirecteur Constantijn Hoffscholte verwelkomde de gasten, geheel in stijl, in het Pools, maar ging daarna over in het Nederlands, zodat zijn woorden voor iedereen in de zaal begrijpelijk waren: “In deze expositie laten negen kunstenaars hun passie voor de natuur zien. In hun creaties brengen ze twee landen en twee culturen samen. Dat is wat kunst kan doen; grenzen overstijgen en mensen samenbrengen.” De tentoonstelling werd geopend door Katarzyna Smoter, consul-generaal van de republiek Polen. De voorzitter van de Pools-Nederlandse vereniging voor kunst en cultuur in Nederland benadrukte in zijn toespraak het belang kunstenaars te blijven ondersteunen. Karina Tan, die samen met Constantijn Hoffscholte in 2018 het initiatief heeft genomen om het FAM op te richten, introduceerde de kunstenaars en bedankte Constantijn voor zijn onophoudelijke inzet. Als cadeau overhandigde zij hem een boek over 500 jaar vrouwelijke beeldhouwers. De ceremonie werd muzikaal opgeluisterd door violiste Ewa Pepper.

De tentoonstelling zelf is kleurrijk en heel divers, met onder andere werk van Krysryna Grzybowska, zij schildert op de klassieke manier van de Hollandse fijnschilders uit de Gouden Eeuw. Mougosia Sycz groeide op in een industriegebied vol kolenmijnen. In haar geboortestreek was alles grijs en troosteloos. Haar missie werd meer kleur geven aan het leven. In haar werk volgt ze het ritme van de seizoenen. Dorota Roszkowska, is mede-organisator van deze tentoonstelling. Zij is gefascineerd door de kosmos en de rol van de mensheid daarin. Haar schilderijen met planeten verkennen het mysterie van de oorsprong en de natuurwetten. Geschilderd op geluiddempend materiaal. Dorota vestigde in haar toespraak de aandacht op de bloemsierkunst van Elize Eveleens dat de ingang van het museum siert. Het is met zijn duizenden kleine bloemetjes een symbool voor al die Poolse werknemers die in ons land de economie komen versterken. En dan is er Violette Riedel, als een kleurige paradijsvogel wandelde ze door de expositieruimte in een zelf ontworpen creatie. Ze combineert traditionele technieken met ongebruikelijke materialen als rubber, plastic een afvalmateriaal. Haar modeontwerpen zijn draagbare kunstobjecten.

Polska Pasja is een bijzondere tentoonstelling, zeer de moeite waard om te gaan bekijken. Dat kan tot 18 mei van donderdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren).

Foto: Enkele van de deelnemende kunstenaars aan ‘Polska Pasja’. Foto: TO