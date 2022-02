Pontje over Ringvaart vaart vanaf maandag weer!

Haarlemmermeer/Aalsmeer – De uitspraken van de Aalsmeerse wethouder Robert van Rijn inzake het pontje tussen Aalsmeer en Rijsenhout, zijn niet goed gevallen in de gemeente Haarlemmermeer.

Van Rijn bracht in een bericht naar buiten dat het pontje stuk is gegaan en dat Haarlemmermeer met een goed alternatief zou komen. Volgens van Rijn heeft Haarlemmermeer eenzijdig besloten het pontje uit de vaart te halen zonder dat er zicht is op een alternatief. Aalsmeer zou hierdoor overvallen zijn.

Dit leidde dondermiddag 10 februari tot raadsvragen in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Haarlemmermeers raadslid Jordy Schaap van de lokale partij Forza! vroeg om opheldering aan wethouder Marja Ruigrok (VVD) van verkeer. Jordy Schaap wilde weten of de beweringen van, Van Rijn klopte. Het raadslid was van mening dat Van Rijn wel erg hoog van de ”Aalsmeerse watertoren blies” in diens persbericht.

Ongenoegen

Wethouder Ruigrok sprak ook haar ongenoegen uit over de reactie van Van Rijn en weerlegde de kritiek van Aalsmeer. Zij wist te melden dat het pontje tijdelijk vervangen zal worden vanaf aanstaande maandag 14 februari. Volgens haar is er hierover wel degelijk contact geweest tussen haar en de wethouder en tussen beide gemeenten.

Daarnaast is Haarlemmermeer ook nog steeds op zoek naar een nieuwe vervanger (het liefst wil de gemeente een elektrische pont) en wordt reparatie ook nog steeds overwogen. Wethouder Ruigrok vond het jammer dat van Rijn haar niet eerder voorafgaand aan het persbericht had gebeld. Dan was eventuele onduidelijkheid tussen beide opgelost. Het pontje vaart van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.45 uur.