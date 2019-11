Politie zoekt getuigen van inbraken

Aalsmeer – In de nacht of vroege ochtend van zaterdag 23 november is ingebroken in het sportcomplex aan de Beethovenlaan. De dieven hebben zich toegang tot de hal verschaft door een nooddeur open te breken. In het complex vonden werkzaamheden plaats. Er zijn veel goederen, waaronder heel veel stukken kleinere gereedschappen, gestolen, totaal voor zo’n 13.000 euro. Het onderzoek naar de inbraak, die tussen 04.10 en 04.40 uur heeft plaats gevonden, is in volle gang.

Douchen en eten

In de nacht van zondag 24 op maandag 25 november is ingebroken in een woning aan de Oosteinderweg (onder 120 nummering). De dieven zij geruime tijd in het huis gebleven. Zeker is dat er een douche genomen is en dat er een maaltijd genuttigd is. Er zijn heel veel goederen gestolen, waaronder gereedschappen en motoren. Ook zijn sleutels meegenomen. De politie vermoedt dat de dieven per boot via de Ringvaart naar het perceel zijn gegaan. Het onderzoek is nog in volle gang. De inbraak heeft tussen twaalf uur ’s nachts en maandagmorgen half elf plaats gevonden

Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie over de inbraken hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.