Politie zoekt getuigen van explosie bij supermarkt

Aalsmeer – De explosie en brand bij de Poolse supermarkt in de Ophelialaan rond drie uur in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 december is in Aalsmeer hét gesprek van de dag. Gelukkig zijn er geen gewonden, maar er is wel sprake van forse schade. Niet alleen de supermarkt is zwaar beschadigd, een voertuig dat nabij de super stond geparkeerd vatte vlam en er is schade ontstaan aan omliggende panden.

De politie heeft direct na de ontploffing het gebied afgezet. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) heeft onderzoek gedaan en daarnaast is de Forensische Opsporing (FO) bezig geweest met sporenonderzoek. De vraag is natuurlijk waarom de supermarkt in Aalsmeer het doelwit is geweest van deze aanslag, net als dezelfde nacht de Biedronka in het Brabantse Heeswijk-Dinther en vannacht (dinsdag 8 op woensdag 9 december) een explosie in de Biedronka supermarkt in Beverwijk.

De recherche wil graag spreken met getuigen of mensen in Aalsmeer die meer informatie hebben. Heeft u/jij iets gezien of gehoord of beschikt u over beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan Meld Misdaan Anoniem via 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van het tipformulier op de website www.politie.nl