Politie zoekt eigenaren van zeven fietsen

Aalsmeer – Bij een verdachte van meerdere strafbare feiten zijn door de politie Aalsmeer Uithoorn een zevental fietsen aangetroffen en in beslag genomen. De politie is nu op zoek naar de rechtmatige eigenaren van deze fietsen.

Het betreft een zwarte damesfiets met een felgroen logo, een grijze damesfiets met fietstassen (golfmotief), een paarse damesfiets, een wit/grijze Gazelle damesfiets met groene snelbinders, een grijze racefiets met in het paars het merk Giant geschreven en voorzien van een oranje drinkfles, een zwarte herenfiets en een blauwe damesfiets met in het groen het merk Gazelle en een paars geruite zadelhoes.

Herkent u/jij een van deze fietsen? Misschien wel uw/jouw gestolen fiets. Neem zoveel mogelijk informatie over de fiets mee en doe aangifte in het politiebureau in Aalsmeer of Uithoorn. De politie gaat er van uit dat de rechtmatige eigenaren nog weten waar en wanneer zij hun fiets hebben achtergelaten en niet meer aantroffen.

De zeven in beslag genomen fietsen zijn allen met foto te zien op de facebookpagina van de politie Aalsmeer Uithoorn.

Bron en foto racefiets: Politie Aalsmeer en Uithoorn