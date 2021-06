Politie: Voorkom ongewenste gasten in huis

Aalsmeer – In deze zomerperiode zullen ramen en deuren vaker open staan. Om te voorkomen dat ongewenste gasten plotseling in uw woning of tuin staan, is het belangrijk om te zorgen dat u zicht heeft op de plekken in huis waar iets open staat. Let hier ook op, als u in de tuin zit. Sluit ramen en deuren altijd af als u weggaat, ook al is het maar voor heel even.

Op een kier

Als er bij u aangebeld wordt, hou de voordeur dan op een kier met een deurketting of kierstandhouder als u de deur open doet, zodat u eerst weet wie er voor de deur staat. Vertrouwt u het niet of heeft u geen afspraak? Doe pas open als u zeker weet of het in orde is.

Smoesjes

Open niet de centrale toegangsdeur in de flat via de intercom voor iemand die u niet echt goed kent en die bijvoorbeeld zegt voor de buren te komen of de sleutel kwijt is. Oplichters en dieven maken vaak gebruik van smoesjes om mensen te beroven. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank of van de thuiszorg zijn of dat ze de meterstand komen opnemen.

Verwacht u niemand? Vraag dan voor welk bedrijf ze komen en bel dan eerst dat bedrijf om dat na te vragen.

Het is aan te raden om een ringdeurbel aan te schaffen, dan hoeft u niet open te doen en kunt u wel zien wie er voor uw deur staat. Ook kunnen camerabeelden bewaard en nagegaan worden. Als u iets niet vertrouwt, bel dan altijd de politie. Bij alarm 112, bij geen spoed 0900-8844.