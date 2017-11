Politie vindt nepwapen bij 15-jarige Uithoornaar

Uithoorn – Op woensdag 8 november rond vier uur in de middag kreeg de politie een melding dat er een grote vechtpartij gaande was bij het busstation tussen twee groepen jongeren. Agenten zijn direct met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. Ze troffen diverse jongeren aan, die 1 jongen in bedwang hielden. Volgens hen was hij de aanstichter. Er is de jongen om een identiteitsbewijs gevraagd, maar hij weigerde mee te werken. De jongen werd gefouilleerd en agenten troffen een nep-pistool in zijn zak aan. Het wapen is direct in beslag genomen. De jongen, een 15-jarige uit Mijdrecht, is aangehouden en meegenomen naar verhoor. Vanwege zijn jeugdige leeftijd zijn ook zijn ouders gebeld. De jongen heeft een nacht in de cel doorgebracht en is donderdag 9 november weer heen gezonden. Hij zal zich moeten verantwoorden bij justitie.