Politie Uithoorn te lang onderweg

Uithoorn – Bij een spoedincident in Uithoorn is de politie in minder dan 90 procent van de gevallen binnen een kwartier aanwezig. Daarmee voldoet de organisatie niet aan het eigen streven, blijkt uit cijfers.

Het streven van de politie is om bij meer dan 90 procent van alle spoedmeldingen binnen een kwartier aanwezig te zijn. De timer begint te lopen zodra de telefonist in de meldkamer opneemt en stopt op het moment dat de uitgerukte agent met een knopje op de portofoon meldt dat hij of zij ter plaatse is. Dat streven werd in Uithoorn niet gehaald. Slechts in 82,1 procent van alle gevallen was de politie er binnen een kwartier.

Het afgelopen jaar rukte de politie 559 keer uit naar een spoedmelding in de gemeente en deed er doorgaans negen minuten over om ter plaatse te zijn. In de helft van de gevallen was de politie sneller aanwezig en in de andere helft van de gevallen werd er langer over gedaan. Landelijk was de politie in 84 procent van de gevallen binnen het kwartier aanwezig.

Foto: aangeleverd.