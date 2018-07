Politie neemt 96 kwarters inbeslag

Aalsmeer – Naar aanleiding van een melding via 144 (Red een dier) heeft de afdeling Milieu van de politie Aalsmeer Uithoorn een onderzoek ingesteld op een adres in Aalsmeer. Op het adres werden vele kwartels aangetroffen in te kleine leefomstandigheden. Hierdoor ervaarden de kwartels veel stress en een groot deel van hen zat dan ook onder de kale plekken.

Er zijn 96 kwarters in beslag genomen. De vogels zijn ondergebracht bij een gespecialiseerd bedrijf en zullen later op geschikte locaties herplaatst worden.

De eigenaar heeft een proces-verbaal gekregen en zal later onaangekondigd nogmaals gecontroleerd worden om te voorkomen dat het nog een keer mis gaat.

Zelf huisdieren of van plan gezelschap van een dier te gaan nemen? Kijk dan op de website www.licg.nl voor meer informatie over de behoeftes van dieren. Een mishandeling melden kan via 144 en bij de dierenbescherming.

Foto en bron: Politie Aalsmeer Uithoorn