Uithoorn – Op de Laan van Meerwijk in Uithoorn zijn vrijdagavond rond 19:00 uur agenten in zware kogelwerende vesten gespot. Aan de Flevomeer werd iemand een huis uit gepraat. Ook een auto werd ter plekke doorzocht. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet bekend gemaakt. Ook is onduidelijk of er uiteindelijk iemand is aangehouden. (Foto: VTF / Vivian Tusveld)