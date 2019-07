Politie en brandweer voorkomen brand in De Mikado

Aalsmeer – Op vrijdag 19 juli rond half één in de nacht zagen surveillerende agenten iets flikkeren op het dak van brede school De Mikado in de Catharina Amaliaan. Er werd poolshoogte genomen en het bleek om brand te gaan.

Direct is de brandweer gealarmeerd. Deze was snel ter plaatse en gelukkig maar. Volgens de brandweerlieden had het niet veel langer moeten duren of het vuur had zich verspreid tot in de school. Door de hitte van het vuur was net voor de komst van de brandweer het alarm van de school al afgegaan. De brandweer heeft het vuur geblust en had de brand redelijk snel onder controle.

De brand was ontstaan in de rubberen speeltegels op het speeldak. Deze moeten als verloren beschouwd worden, de schade is aanzienlijk.

Zowel de politie als de brandweer vermoeden dat de brand is aangestoken. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto: Brandweer Aalsmeer