Politie: “Een nieuwe collega geboren?”

Aalsmeer – Vorige week had de politie geen boef, maar een hoogzwangere vrouw in haar dagverblijf. Bij het naar buiten gaan trof een agent een vrouw leunend tegen het politiebureau aan. Al puffend gaf de vrouw aan dat haar weeën waren begonnen.

De agent, gelukkig vader van twee prachtige kindjes, twijfelde geen moment en haalde de vrouw naar binnen. Om haar enigszins comfortabel te laten liggen, heeft hij de vrouw in het dagverblijf, op de bank, plaats laten nemen. Meteen begon het klokken van de weeën en natuurlijk de mentale steun. De weeën van de vrouw bleken al om de minuut op te komen.

De ambulancedienst was ondertussen door andere agenten al gealarmeerd. Door de snel terugkomende weeën wilden de medewerkers van de ambulance een verloskundige ter plaatse hebben. Vanwege drukte bij de omliggende verloskundigen praktijken was dit geen optie, waarna de vrouw met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis is gebracht. De aanstaande papa was natuurlijk ook in kennis gesteld, zodat hij naar het ziekenhuis kon komen.

Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen werd binnen een half uur een gezonde kleine man geboren. De agenten zijn later in de middag op bezoek geweest in het ziekenhuis om een cadeautje te brengen. “Zal er een nieuwe collega geboren zijn?”, aldus de agenten. In ieder geval wenst het korps Aalsmeer Uithoorn het kersverse gezin veel geluk en gezondheid.

Bron en foto: Politie Aalsmeer Uithoorn