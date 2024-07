Polderfeest van start met Summer Soul Polder Food

De Kwakel – Op woensdag 31 juli gaat het polderfeest van start in De Kwakel. Vanaf woensdag t/m zondag zal het Feestcomité De Kwakel met haar ruim 50 vrijwilligers weer diverse evenementen organiseren voor jong en oud op het evenemententerrein in De Kwakel. Traditiegetrouw wordt er woensdag om 17.00 uur afgetrapt met het Polder Food Festival. Na het succes van vorig jaar komt het team van de Smoke Masters opnieuw naar De Kwakel om op kingsize smokers en grills een heerlijk menu vers voor je bereiden! Met onder andere saté, chicken sandwiches, broodjes pulled beef, vega burgers, vega burgers, crunchy frietjes en lekkere salades zullen zij een heerlijk menu voorschotelen.

Swingen

Dit jaar heeft het Polder Food Festival “A touch of Soul” en zal er niet alleen worden gegeten, maar zal het ook een swingend avondje worden. Zangeres Patricia Foort zingt live heerlijke soul, disco, motown, pop en jazzmuziek. Dit belooft een onvergetelijke ervaring te worden waarbij stil zitten onmogelijk is. Heb jij nog wat disco moves in da house? Show ze op deze funky avond. Ben jij er dit jaar ook bij met het Polder Food Festival? Want ze gaan naast heerlijk eten ook swingen! Ja, ja Polder Food with a touch of Soul! Kom genieten van een funcky sfeertje, tasty food en live Soulmuziek! Heb je ook spontaan trek gekregen en beginnen de dance moves al te kriebelen? Zorg dan dat je erbij bent en neem je vrienden of familie mee. Ontmoet elkaar, geniet, en let’s dance the night away! Kaartjes voor het Summer Soul Polder Food Festival zijn tot en met zondag 28 juli online te verkrijgen via de website www.feestcomitedekwakel.nl

Aan de deur is een beperkt aantal kaarten te koop met een toeslag van 4 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen.

Foto: aangeleverd