‘Poëzie-route’ door het Centrum (2)

Aalsmeer – Tot en met 14 februari zijn in de etalages van winkels in het Centrum gedichten te lezen. Omdat de jaarlijkse gedichtendag in cultureel café Bacchus geen doorgang kan vinden vanwege het coronavirus heeft de werkgroep Literatuur van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) dit leuke idee gelanceerd.

De ondernemers van Meer Aalsmeer waren enthousiast over dit initiatief en gezamenlijk is deze ‘poëzie-route’ door de Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat en Raadhuisplein opgezet. Cultureel én sportief vermaak. Veel plezier tijdens de wandeling langs de etalages. PS: Hou rekening met andere lezers (1,5 meter afstand) en ga voor negen uur ‘s avonds (avondklok) op pad.

Samen

Onlosmakelijk verbonden eenheid

met elkaar versmolten

aaneen gesmeed met of zonder ring

zonder de ander een half bestaan

twee helften maken samen één

Voor velen vanzelfsprekend

voor menigeen een vervlogen droom

een kwetsbaar kostbaar bezit

wie het verloor kent de ware waarde

Kijk je ander in de ogen

geef volop aandacht en waardering

vanuit een liefdevol warm hart

want als samen er niet meer is

rest alleen een verlangend gemis

Elise Buskermolen