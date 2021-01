‘Poëzie-route’ door Centrum Aalsmeer

Aalsmeer – Sinds afgelopen donderdag 28 januari en tot en met 14 februari zijn in de etalages van winkels in het Centrum gedichten te lezen. Omdat de jaarlijkse gedichtendag in cultureel café Bacchus geen doorgang kan vinden vanwege het coronavirus heeft de werkgroep Literatuur van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) dit leuke idee gelanceerd.

De ondernemers van Meer Aalsmeer waren enthousiast over dit initiatief en gezamenlijk is deze ‘poëzie-route’ door de Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat en Raadhuisplein opgezet. Cultureel én sportief vermaak.

Veel plezier tijdens de wandeling langs de etalages. PS: Hou rekening met andere lezers (1,5 meter afstand) en ga voor negen uur ‘s avonds (avondklok) op pad.

Voorbij 2020

De schaal van saamhorigheid

is in duigen gevallen.

Angstig overkijken de scherven

de anderhalve meter naar elkaar

en bedekken de zwarte aanslag

van hun binnenkant.

Hoop gloort als Aquariuslicht

teder haar hand over hun hart strijkt

en de breuken en barsten voegt.

Liefde lijmt ze tenslotte

met grote welwillendheid tezamen.

De schaal schittert als een graal.

Een nieuwe Samenheid is ontstaan…

Jetty Dijkema

Gedicht in etalage van de Wereldwinkel in de Zijdstraat.