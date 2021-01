Poëzie in etalages van winkels in Centrum

Aalsmeer – De landelijke Week van de Poëzie start aanstaande donderdag en het thema is dit jaar ‘Samen’. Helaas is het deze keer niet mogelijk om in Cultureel Café Bacchus de jaarlijkse Poëzieavond te houden, maar de werkgroep Podiumkunsten & Literatuur van KCA heeft een bijzonder alternatief gevonden. Samen met winkeliers van Aalsmeer Centrum wordt poëzie in de etalage gezet. Met trots nu de aankondiging dat deze gedichten van 28 januari tot en met 14 februari gepresenteerd gaan worden in 23 etalages van Aalsmeer Winkeldorp!

Hoewel samen steeds kleiner lijkt te worden nodigen de ondernemers en KCA inwoners uit voor een winterwandeling langs de etalages van de deelnemende winkeliers in de Zijdstraat, op het Raadhuisplein, aan de Stationsweg, in de Punterstraat, in de Dorpsstraat en in de Schoolstraat: Van der Schilden Lingerie, Eye Care Ed Kriek Optiek, Van Uffelen, Sparnaaij Juweliers, Bakkerij Vooges, Trouw Bruidsmode, Gentlemens Place, Kaashandel De Osdorper, G&W Gezondheidswinkel, Bruna, DiEMode, Bertram & Brood, Makelaardij Eveleens, Eye Wish, The Phone House, Goemans, Wereldwinkel, Waning Tweewielers, Het Boekhuis, Henrita, Total Copy Service, Zeilmakerij Lobbes en Notaris Labordus.

Er zijn 32 gedichten binnengekomen! Onder deze dichters zijn twee Belgische dames en ook mocht de oudste debutante verwelkomt worden: Anny van 87 jaar!

Geniet van de uitnodigende etalages want ook al zijn de niet essentiële winkels gesloten, de online verkoop kan gewoon doorgaan; steun daarom de lokale ondernemers maak een mooie doelbewuste wandeling door het centrum van Aalsmeer, overdag of ’s avonds tot negen uur (avondklok).