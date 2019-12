Plofkraak bij Winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn – In de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 december is op het Zijdelwaardplein in Uithoorn een plofkraak geweest. Omstreeks 0.4.00 uur werd een pinautomaat van de ABN Amro opgeblazen.

De omgeving is ruim afgezet. Een explosievenverkenner van de politie en de EOD zijn ter plaatse en doen onderzoek bij de pinautomaat. De plofkraak heeft behoorlijk wat schade aangericht. In de gevel zit een flinke scheur. De hele dag zijn ze aan het werk om de boel weer ‘ dicht’ te krijgen voor het oudejaarsfeest losbarst.

Het winkelcentrum is/was gewoon open hoewel enkele bedrijven er flink last van hadden, zoals tot een uur of elf geen stroom. En als je zoals Perlo Plaza er vlak naast zit en juist op deze dag je geen stroom hebt, word je daar niet blij van.

Foto: VTF – Vivian Tusveld