Plaspop: Tropisch en heel goed bezocht

Aalsmeer – Op een tropische Plaspop hebben de Dippers afgelopen zaterdag 29 juni kunnen trakteren. Het was een tropische dag en ook in de avond bleef de temperatuur boven de 20 graden.

Het evenement rond de eilanden in de Westeinderplassen trok veel, heel veel bezoekers. Met allerlei bootjes was naar Plaspop gekomen en dit zorgde voor file varen in de doorvaarten naar de verschillende muziek-locaties waar drie maal een half uur livemuziek werd gebracht.

Bij het Poeltje van Meijer kan genoten worden van jazz en pop door zangeres Katelijne van Otterlo en haar trio. In het Torregat waren optredens van Cool Blenz, in schuilhaven De Grote Brug liet Love Handles van zich horen, bij Vissersvreugd bracht Ten Beers After muzikaal vertier en bij schuilhaven de Kodde vermaakten Denise en Melany met zang en dans het publiek.

Even voor half twaalf begon de slotact bij de Koddespoel. Het was ‘volle bak’, want de verwachting was hoog. Wat wordt de tropische slotact? De band CariBueno nam het publiek mee op een muzikale reis door Latin America en over dit optreden waren de meningen na afloop verdeeld. Goed of niet, gezellig was het wel. Het bleef tot ver na middernacht druk op de Westeinderplassen. De negende editie van Plaspop kan bijzonder geslaagd genoemd worden. Gezellig publiek, leuke optredens en superweer!

Foto: www.kicksfotos.nl