Plaspop Aalsmeer doet laatste oproep!

Aalsmeer – Inmiddels heeft zich al een aantal groepen aangemeld voor zaterdag 7 juli om op te mogen treden tijdens het unieke watertheaterfestival: Plaspop Aalsmeer. De Dippers hebben nu nog plaats voor een of twee optredens.

Uniek publiek, uniek optreden

Bent u bijvoorbeeld beginnend muzikant en wilt u zich meten met andere artiesten uit de omgeving? Dan bieden de Dippers u die kans om op te treden voor een uniek publiek op een uniek podium tijdens Plaspop Aalsmeer op de Westeinderplassen. Heeft u een act van circa 25 minuten waarbij uw buurvrouw of buurman door een brandende hoepel springt, dan mag u ook meedoen. Hoe gekker hoe mooier! U bent lid van een mandolineorkest? Komen! Opgeven kan door een mailtje te sturen naar plaspop@live.nl. De Dippers nemen dan contact met u op. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt om de act te komen bekijken.

Vier of vijf podia

Plaspop Aalsmeer is een avond met watertheater op de Westeinderplassen. Op vier of vijf podia doen de artiesten 3 x 25 minuten eenzelfde optreden. Na de eerste 25 minuten verplaatst het publiek zich per boot naar het volgende podium. De optredens zijn om 20.00, 21.00 en om 22.00 uur. Het afsluitende optreden van een hoofdact vindt vanaf 23.00 uur plaats op het Koddespoeltje waar al het publiek zich verzamelt. Daarna is het nog lang gezellig op het water.