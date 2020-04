Aalsmeer – Helaas moeten steeds meer evenementen afgeschaft worden. Het corona-virus en de genomen maatregelen om de infectie in te dammen, hakt er in bruisend Aalsmeer flink in. Ook de organisatie, De Dippers, van het gezelllige water-evenement Plaspop heeft de knoop definitief doorgehakt: Plaspop 2020 wordt Plaspop 2021.

Er was lang de hoop dat dit treffen met livemuziek op de Westeinder toch door zou kunnen gaan en eind april was al ultieme datum genoemd om de uiteindelijke beslissing te nemen. De mededeling komt een paar dagen eerder, maar het is duidelijk: Zet (ook) maar een streep door Plaspop in de agenda.

‘Cor on a mission’

“Ondanks onze hang naar illegaliteit, hebben wij, mede in verband met het bereiken van de 76 jarige leeftijd van Cor Trommel (Cor on a mission: Staying alive till 2021), met pijn in ons hart moeten besluiten om Plaspop 2020 uit te stellen tot zaterdag 26 juni 2021”, laten De Dippers weten.

Buurtslootconcert

Eén lichtpuntje, want De Dippers laten zich niet zomaar in de anonimiteit duwen: Wellicht geven de heren in september een eenmalig Buurtslootconcert. Toch iets om naar uit te kijken…

Foto: Tropisch weer tijdens Plaspop 2019.