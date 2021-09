Plantjes voor senioren van Pramenrace-teams

Aalsmeer – Tijdens de Aalsmeerse Pramenrace werd de teams gevraagd een begonia en cyclaam in te leveren voor de senioren in Aalsmeer. Hier is massaal gehoor aan gegeven en er zijn ruim 500 plantjes ingeleverd.

Het bestuur van SPIE heeft dinsdag 14 september, namens de deelnemers, de planten onder de zorgcentra en andere oudere instellingen uitgedeeld. Mevrouw Buissink, wonend in het Kloosterhof kreeg het eerste plantje uitgereikt van Bart Maarse. Mevrouw Buissink, was zeer verrast en zei er heel blij mee te zijn.