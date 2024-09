Plannen voor restauratie rijksmonument aan Industrieweg

Mijdrecht – Op Industrieweg 30 in Mijdrecht staat een rijksmonumentale boerderij die op dit moment in slechte verkeerd. De eigenaar heeft concrete plannen ingediend om de boerderij volledig in oude staat te herstellen en te verduurzamen. Om de restauratie mede mogelijk te maken, is er een plan om nieuwe kleinschalige bedrijfsruimten op het terrein te realiseren. De vergunning voor de restauratie en verduurzaming van de boerderij is inmiddels verleend. De gemeenteraad besluit in dit jaar over het ruimtelijk kader waarin staat welke andere ontwikkelingen er op het terrein mogelijk zijn. In de plannen voor de restauratie van de boerderij wordt de vervallen schuur in ere hersteld.

De boerderij krijgt bij voorkeur een bijeenkomstfunctie, maar de exacte invulling daarvan wordt nog onderzocht. Het open karakter van het perceel blijft aan de voorzijde behouden zodat men het monument vanaf de straat goed kan blijven zien. De vroegere kavelsloten worden weer open gegraven en krijgen groene oevers. De intentie is dat achter de boerderij ruimte is voor nieuwe (bedrijfs)bebouwing. Deze bebouwing wordt ondergeschikt aan het monument. Dat wil zeggen dat de bebouwing kleinschalig zal zijn en met natuurlijke materialen wordt gebouwd. Over deze ontwikkelingsmogelijkheden moet de gemeenteraad nog een besluit nemen.

De gemeente is blij dat er concrete plannen voor de boerderij zijn. Wethouder Cees van Uden: “Het is fijn dat nu gestart kan worden met de restauratie van de boerderij. Met de restauratie creëren we een mooie nieuwe plek langs de Industrieweg. Ook ontstaat met deze ontwikkeling meer ruimte om te ondernemen op bedrijventerrein Mijdrecht.”

Tekening: Gemeente De Ronde Venen.