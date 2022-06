Pilot papierinzameling in Kudelstaart niet verlengd

Aalsmeer – Sinds september 2021 konden inwoners in Kudelstaart elke zaterdag op drie locaties hun oud papier wegbrengen. Deze extra service zou vooral voor de hoogbouw waardevol zijn: inwoners hoeven hun papier niet een maand lang op te sparen en het brandgevaar van verzameld papier op straat wordt voorkomen. De pilot heeft echter niet het gewenste resultaat: er wordt weinig gebruik gemaakt van deze extra service. Daarom is besloten de pilot niet te verlengen.

Het college heeft in 2021 ingestemd met een pilot voor acht maanden, van 11 september 2021 tot en met 28 mei 2022. Bovenop de bestaande papierinzameling door verenigingen, kwam wekelijks op zaterdag een mobiele papierpers in Kudelstaart. Deze pers stond op drie verschillende tijdstippen bij de sportvelden, Dorpshuis Kudelstaart ’t Podium en het Winkelcentrum. De extra opbrengsten van het ingeleverde papier was voor de verenigingen.

Maandelijks en verenigingen

De gemaakte kosten door de gemeente in deze pilot waren vele malen hoger dan de opbrengsten voor de verenigingen. De extra opbrengst wordt vooral veroorzaakt doordat bedrijven veelal hun papier/karton brengen. Inwoners maken naar verhouding weinig gebruik van de aanvullende service. De reguliere papierinzameling door verenigingen lijkt daarmee voldoende. Voortaan worden dus het papier en karton weer alleen maandelijks opgehaald bij de hoog- en laagbouw.