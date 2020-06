Pieter Litjens nieuwe voorzitter Qui Vive

De Kwakel – Enige weken geleden heeft het hoofdbestuur van Hockeyvereniging Qui VIve een commissie benoemd om een opvolger te vinden voor de huidige voorzitter Rob Das, die na ruim negen jaar stopt.

De commissie is heel blij dat ze nu al positief nieuws kunnen aankondigen. Op de eerstkomende algemene ledenvergadering na de zomervakantie zal Pieter Litjens voorgedragen worden als nieuwe voorzitter van Qui Vive. De in De Kwakel woonachtige Pieter Litjens stond bovenaan de shortlist en na een aantal diepgaande gesprekken bleek dat volkomen terecht. Hij is een echt hockey-dier, brengt een schat aan bestuurlijke ervaring mee en is een zeer prettig en innemend persoon. Iemand die de komende jaren de mooie hockeyvereniging van Uithoorn (en omstreken) weer een stapje verder kan brengen.

De voormalige burgemeester van Aalsmeer en wethouder van Amsterdam gaf in de gesprekken aan dat hij nu definitief in de regio geworteld is en graag een bijdrage wil leveren aan de club waar zijn kinderen met zoveel plezier hockeyen. Scheidend voorzitter Rob Das heeft laten weten zeer verheugd te zijn met zijn opvolger en zal de komende maanden richting de ALV zijn opvolger alvast in gaan werken.