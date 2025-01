Pieter Heiliegers beëdigd voor tweede termijn

Uithoorn/Haarlem – De commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, heeft op 23 januari 2025 burgemeester Pieter Heiliegers officieel beëdigd als burgemeester van de gemeente Uithoorn.

“Ik ben ontzettend blij en trots en vind het bijzonder eervol”, aldus Heiliegers na de ceremonie die plaatsvond op het provinciehuis in Haarlem. Hij vervolgt: “Ik heb er ook veel zin in om mij ook de komende jaren volop in te zetten voor de dorpen Uithoorn en De Kwakel. Mijn partner José en ik voelden ons vanaf het begin thuis in deze mooie gemeente.”

Op 5 september 2024 had de gemeenteraad van Uithoorn de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Heiliegers al vastgesteld. Eerder was Heiliegers burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, alsook raadslid en wethouder in Haarlem. Daarvoor was hij ondernemer en eerder in loondienst in de ICT-sector.

Op de foto: Commissaris van de Koning Arthur van Dijk (rechts) feliciteert burgemeester Pieter Heiliegers met zijn herbenoeming. Foto: Gemeente Uithoorn.