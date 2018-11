Pietenfeest, aankomst Sinterklaas en bingo!

Aalsmeer – Net als vorige week zijn ook vandaag, zaterdag 24 november, alle (kinder)ogen gericht op Sinterklaas en de Pieten. Van 13.00 tot 15.00 uur komt een groep Pieten naar het Centrum om het dorp nog een keertje op stelten te zetten. Kom gezellig dansen op de muziek van DJ Piet en doe mee met een leuke etalage-speurtocht. Wie weet worden er nog lekkere pepernoten uitgedeeld en kam je haren: Met Sint op de foto kan bij Foto de Boer.

Pakjesboot in Kudelstaart

In Kudelstaart kan Sinterklaas welkom geheten worden. De pakjesboot met de Sint meert rond 14.15 uur aan bij de loswal aan de Herenweg. De goedheiligman neemt heel veel Pieten mee en vast en zeker dat het met deze altijd vrolijke Pieten heel gezellig wordt. De Sint gaat na voet aan wal te hebben gezet lopend naar Dorpshuis ’t Podium waar hij met de jongste kinderen een feestje gaat vieren (zonder ouders) van 15.00 tot rond 16.30 uur.

Sinterklaasbingo

The Beach is zaterdagavond de place to be voor de grote liefhebbers van dit decemberfeest. Sinterklaasbingo staat op het programma en in slechts een paar jaar tijd is dit evenement uitgegroeid tot een hilarische aangelegenheid waar ook nog leuke prijzen mee te winnen zijn. Wie geen kaartje heeft weten te bemachtigen, heeft pech. Binnen een kwartier na de start van de voorverkoop waren alle toegangsbewijzen vergeven. Voor wie wel een entreebewijs heeft: Zaal open vanaf 20.00 uur, start bingo om 21.00 uur.