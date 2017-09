Piet en Marcel beste visrokers van Texel

De Ronde Venen – Afgelopen zaterdag 9 september werd er op Texel de Texelse visrookwedstrijd gehouden in Oosterend. Onder andere namen Piet Beuving en Marcel Honingh (eigenaar Beuving Lifestyle) uit De Ronde Venen deel.

Vis roken is een oude ambacht, dat veel kennis en ervaring vereist. Want wat voor zaagsel gebruik je? Tot welke temperaturen moet het rookvat worden opgestookt? Hoe lang moet de vis worden gerookt? En hoe staat de wind?

Midden in het Oosterender dorp startte om tien uur 15 deelnemers met de wedstrijd. Als eerste waren de poontjes aan de beurt. Rond 13.30 uur werden er sliptongetjes gerookt. De jurering was om 12.30 en 16.00 uur. De jury proeft dan van alle vis en geeft een cijfer voor de smaak en netheid. Ook het publiek mag proeven.

Na een lange dag, veel gezelligheid en bezoekers was er dan eindelijk het verlossende woord. John Drijver werd 3e met 318,5 punten. Ruud Daalder behaalde de 2e plaats met 320 punten en Piet Beuving en Marcel Honingh werden 1e met 341 punten! Piet en Marcel: Gefeliciteerd met de titel ‘Beste visrokers van Texel’!