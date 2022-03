Pianoconcert voor Oekraïne door broers Blaak

Aalsmeer – Op zondag 27 maart aanstaande om 14.30 uur organiseert Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer in Cultureel Café Bacchus een benefietconcert voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Het befaamde pianoduo Martijn en Stefan Blaak zullen voor Oekraïne de sterren van de hemel spelen. KCA zal de complete opbrengst uit kaartverkoop en alle ontvangen donaties schenken aan de Oekraïense vluchtelingen. Hoe meer bezoekers, hoe groter de gift. De zaal mag vol!

De broers Blaak spelen hun hele leven al samen piano. Het quatre-mains spel, de specialiteit van Martijn en Stefan Blaak, is een genre dat de grote componisten inspireerde tot prachtige werken. Verheug u tijdens het benefietconcert van KCA op echte toppers van Mozart, Schubert en Ravel. Het complete programma is te vinden op skca.nl.

Het benefietconcert voor Oekraïne begint zondag om 14.30 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Een kaartje kost 17,50 euro en dit bedrag is inclusief een pauzedrankje. Extra donaties zijn uiteraard zeer welkom. Kaartjes kunnen worden gekocht in de Ticketshop van KCA via skca.nl.