Piano spelen voor de Oekraïne

De Ronde Venen – De piano leerlingen van Marleen van der Laaken hebben met hun pianospel 710 euro opgehaald voor de Oekraïne. De kinderen hadden allemaal een stuk uitgekozen, wat ze speciaal voor deze actie gespeeld hebben. Deze stukken zijn online gedeeld en men kon geld overmaken voor giro 555.

“De kinderen hadden echt plezier in het spelen voor het goede doel en we zijn dankbaar voor iedereen die een bijdrage heeft willen geven”, aldus Marleen van der Laaken, die super trots is op haar leerlingen en het bedrag dat ze samen hebben opgehaald.