Petra Houweling sjoelkampioene!

Aalsmeer – “Eindelijk”, zo zei Petra Houweling van Sjoelclub Aalsmeer afgelopen zaterdag 20 april toen zij zich in de Veluwehal in Barneveld mocht laten kronen tot Nederlands Kampioene Individueel Dames. Na een derde plaats in 2015, zevende in 2016 en 2018 en zesde in 2017 is het toch gelukt: Kampioene van Nederland. De laatste keer dat dit lukte bij de dames voor Sjoelclub Aalsmeer was in 1985.

Tijdens de regiowedstrijden in afdeling West stak Petra al met kop en schouders boven de andere dames uit, maar ook zaterdag was zij de beste van Nederland. Na de eerst ronde stond zij nog flink achter op meervoudig Nederlands kampioene Elly Mensen (42 punten), maar dankzij de beste tweede ronde van alle deelneemsters (1377), kon zij het Wilhelmus voor zich laten spelen met een gemiddelde van 135,95. Tweede werd Elly Mensen (135,75) en derde Hettie Kleine (134,50).

Bij de Heren A ook een verrassende winnaar, Henk van der Ree Doolaard met 144,10, waarbij vooral zijn tweede ronde met 1460 indruk maakte. Jan Oostenbrink en Dick Eijlers completeerden het podium. Er waren geen Aalsmeerse deelnemers in deze klasse.

Aalsmeerse successen

Bij de Heren B kwam Albert Geleijn ver onder zijn gemiddelde uit. Met 129,55 werd hij slechts veertiende. In de klassen daaronder waren er wel grote successen voor Sjoelclub Aalsmeer. In de C-Klasse werd Hans van Leeuwen met hetzelfde gemiddelde als Petra kampioen. In de D-Klasse was de titel voor Kees Kuypers (128,90). Karin Dijkstra werd tiende (123,95), Elisa de Jong veertiende (120,75). In de E-Klasse kwam Kees Verbruggen niet verder dan de negentiende plek met een gemiddelde van 115,05.

Goud en zilver

In de F-Klasse waren de twee hoogste podiumplaatsen voor Sjoelclub Aalsmeer. Marja Springin’tVeld stak er ruim bovenuit. Met een gemiddelde van 128,80 had zij ruim vijf punten voorsprong op Thijs Brozius (123,20), die zilver opeiste. Jacob van ’t Hof werd vijftiende met 114,55 gemiddeld, na een vijfde plek in de eerste ronde. In de G-Klasse bleef Mirjam van den Berg op een twaalfde plaats steken met 111,35 gemiddeld.

In het Open toernooi deden twee Aalsmeerse sjoelers mee. Tim van Tiem werd zesde in de A-Klasse met 130,05 gemiddeld en Wijnand Springin’tVeld kwam tot een achtste plek in de F-Klasse met 111,15 gemiddeld.

WK in Duitsland

Het laatste belangrijke toernooi dit seizoen vindt plaats in het Hemelvaartsweekend in Duitsland, waar het WK gehouden wordt. De laatste competitieavond van dit seizoen is op donderdag 25 april en begint om 20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. De prijsuitreiking van dit seizoen is op vrijdag 3 mei. Voor uitslagen en informatie zie ook de website van Sjoelclub Aalsmeer www.sjoelclub-aalsmeer.nl.