Petitie tegen plannen voor Amsterdamse bos

Amstelland – Niet alleen hondenliefhebbers uit Amstelveen en Amsterdam wandelen graag met hun los lopende hond in het Amsterdamse bos. Ook inwoners van Aalsmeer en Uithoorn doen dat graag. Vorige week is een nieuw bosplan 2020-2030 gepresenteerd en deze is in te zien via www.amsterdamsebos.nl/bosplan. De makers van het bosplan vinden dat de komende tien jaar meer aandacht moet komen voor bescherming van de natuur, bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer en natuureducatie en sport. Het bos wordt in het plan opgedeeld voor natuur, rust en activiteiten. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld honden in een bepaald gebied vrijlopen, zonder dat bosdieren en sporters er last van hebben.

Om de bereikbaarheid van het bos te verbeteren, wordt gezorgd voor toegankelijke entrees en betere bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer. Autogebruik wordt juist ontmoedigd.

Betaald parkeren

Een grote groep gebruikers is het niet eens met het bosplan, waarin onder andere betaald parkeren ingevoerd wordt en grote gebieden verboden worden voor loslopende honden.

‘Opgesloten’

De groep liefhebbers van het Amsterdamse bos zijn een petitie (https://petities.nl/petitions/laat-het-amsterdamse-bos-met-rust?locale=nl) gestart tegen de plannen. Volgens de tegenstanders worden hondeneigenaren, sporters, ruiters en feestvierders ‘opgesloten’ in hun eigen gebied. “Overbodige regelzucht waar bezoekers de dupe van worden”, aldus de tegenstanders.

Het eens met de liefhebbers van het Amsterdamse Bos? Teken dan de petitie, al zo’n 3.000 bosgebruikers hebben hun handtekening gezet.

Reacties kunnen ook gestuurd worden naar bosplan@amstelveen.nl of stuur een schrijven naar burgemeester en wethouders (Postbus 4, 1180 BA Amstelveen) onder vermelding van het kenmerk Z20-035298.