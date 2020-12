Persoon gewond na geweldsincident

Aalsmeer – Dinsdag 8 december zes uur in de avond heeft in de Dorpsstraat een geweldsincident plaatsgevonden bij een restaurant.

Politie, ambulance en een mobiel medisch team zijn opgeroepen en ter plaatse gegaan. Eén persoon liep bij de schermutseling een hooddwond op. Het slachtoffer is ter plekke door het ambulancepersoneel aan zijn verwonding behandeld. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.

Volgens een omstander zou het gaan om een steekpartij. Wat de aanleiding is van het incident, is niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto: Marco Carels