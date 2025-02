Patrick Leliveld draagt hoofdjeugdleiderschap Jeugdbrandweer Mijdrecht over aan Henny Versluis

Mijdrecht – Patrick Leliveld heeft na negen jaar het hoofdjeugdleiderschap van de Jeugdbrandweer Mijdrecht overgedragen aan Henny Versluis. Henny, die zelf ooit begon bij de jeugdbrandweer, is inmiddels niet alleen jeugdleider maar ook actief als brandweerman binnen het korps. Voor Patrick was dit een mooi moment om het stokje over te dragen aan de volgende generatie. Hoewel hij zijn functie als hoofdjeugdleider neerlegt, blijft hij actief betrokken als jeugdleider.

Patrick kijkt met trots terug op zijn jaren als hoofdjeugdleider en spreekt vol lof over de jeugdbrandweer, de jeugdleiders en de jeugdleden zelf. “Het is fantastisch om te zien met hoeveel passie en toewijding er aandacht wordt besteed aan de jeugd’’, laat hij weten. “Zij leren niet alleen de basis van het brandweervak, maar ontwikkelen ook bredere vaardigheden op het gebied van veiligheid, levensreddende handelingen zoals reanimeren en het belang van samenwerking. Dit zijn vaardigheden die niet alleen binnen de brandweer, maar ook in het dagelijks leven van grote waarde zijn.”

Dat de jeugdbrandweer een kweekvijver is voor het korps blijkt uit het feit dat meer dan 80% van de huidige korpsleden hun loopbaan zijn gestart bij de jeugdbrandweer. Naast de wekelijkse oefenavonden nemen de jeugdleden deel aan wedstrijden op regionaal en landelijk niveau, assisteren zij bij maatschappelijke activiteiten en zijn zij actief betrokken bij korpsaangelegenheden zoals oefeningen en open dagen.

Henny Versluis kijkt ernaar uit om zijn nieuwe rol als hoofdjeugdleider op zich te nemen. “Ik heb geruime tijd mee kunnen kijken en ben er trots op dat het vertrouwen in mij is gesteld om verder te bouwen aan de jeugdbrandweer Mijdrecht.”

De overdracht vond afgelopen zaterdag plaats in het bijzijn van collega’s van andere jeugdkorpsen en de regio, de postcommandant van Mijdrecht, de voorzitter van de vereniging en vele ouders. Ook burgemeester Divendal was aanwezig om Patrick te bedanken voor zijn jarenlange inzet en Henny veel succes te wensen in zijn nieuwe rol.

Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden bij de Jeugdbrandweer Mijdrecht. Jongeren tussen de 11,5 en 16 jaar die willen kennismaken met het brandweervak en deel willen uitmaken van een hechte en enthousiaste groep, zijn van harte welkom. Meer informatie: www.jeugdbrandweermijdrecht.nl of www.facebook.com/jbmijdrecht.

Op de foto: Patrick Leliveld (links) heeft het hoofdjeugdleiderschap van de Jeugdbrandweer Mijdrecht overgedragen aan Henny Versluis. Foto is aangeleverd.