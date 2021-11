Participe zoekt sponsors voor kerstpakketten-actie

Aalsmeer – Na het grote succes van de kerstpakketten-actie van vorig jaar die Participe samen met verschillende organisaties en bedrijven heeft georganiseerd, wil team Aalsmeer het succes ook dit jaar herhalen. Participe gaat in december 100 pakketten samenstellen en uitdelen aan de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart, die dit steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Net als vorig jaar wordt aan bewoners gevraagd om iemand te nomineren voor het pakket! Zo weet Participe zeker dat het pakket goed terecht komt en gewaardeerd wordt. Om een mooi pakket te kunnen maken vraagt Participe hulp van inwoners. In deze ingewikkelde coronatijd is het extra belangrijk om naar elkaar om te kijken, elkaar te zien en te steunen.

Bent u of uw bedrijf, onderneming of organisatie in staat om een klein steentje bij te dragen en te helpen om de pakketten extra mooi en goed gevuld te maken? Alle producten in natura die passend zijn voor in het kerstpakket zijn van harte welkom! Samen deze kerst speciaal maken voor de inwoners die het echt nodig hebben! Bel voor meer informatie, nominatie en aanmelding van sponsoring naar Participe team Aalsmeer via 0297-326670 en vraag naar Ania Bugala, activiteitencoach, of mail naar: team.aalsmeer@participe.nu. Aanmelden van sponsoring kan tot en met 12 december.