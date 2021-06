Participe start ‘Koffieclub Speciaal’ voor iedereen

Aalsmeer – Bijna anderhalf jaar houdt iedereen afstand van elkaar. Het was een periode waarin persoonlijk contact met vrienden en bekenden moeilijk was. Nieuwe mensen ontmoeten was er al helemaal niet bij: Een groot gemis voor iedereen! De coronaperiode duurt voort, maar gelukkig zijn er versoepelingen in de maatregelen.

Participe Aalsmeer start daarom met de ‘Koffieclub Speciaal’, voor iedereen die gezelligheid en het contact met anderen heeft gemist en graag een kop koffie komt drinken. Onder het genot van een kop koffie of thee wordt een spelletje gedaan (of niet) en kletsen de bezoekers met elkaar. Leeftijd maakt niet uit, als u behoefte heeft om mensen te ontmoeten en liever die kop koffie samen drinkt dan alleen; dan bent u welkom!

Wanneer en Waar

De ‘Koffieclub Speciaal’ wordt op maandag gehouden in buurthuis t’ Middelpunt in de Wilhelminastraat 55 in Oosteinde en op donderdag in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Beiden iedere week van 10.30 tot 12.00 uur.

Aanmelden

Om de veiligheid te waarborgen, is het nog nodig om u aan te melden. Lijkt het u/jou leuk om langs te komen bij de ‘Koffieclub Speciaal’? Of kent u iemand die daar blij van wordt? Aanmelden met naam en telefoonnummer kan via 0297-326670 of mail naar team.aalsmeer@participe.nu. Er wordt dan snel contact opgenomen.