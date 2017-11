UPDATE:

Aalsmeer – Papegaai Lorre is weer thuis na het nachtelijke en koude avontuur buiten afgelopen dinsdag 7 november. Eigenaar Arjan Noordam vertelt: ” Ze is uit een 11 meter hoge boom aan de Hornweg zelf naar haar trainingsstok gevlogen. De training in huis heeft dus nut gehad. Ze kwam netjes op mijn arm zitten en is mee naar huis gegaan.”

Naar aanleiding van het bericht op de website kreeg Arjan een belletje van iemand die het bericht van de vermissing van Lorre gelezen had. Lorre was woensdagmorgen 8 november gezien op het terrein van de sporthal aan de Hornweg. “Ik haar gevonden in de zendmast achter de Bloemhof. Na enige omzwervingen in verschillende bomen is ze uiteindelijk geland in een boom aan de Hornweg. Na 20 minuten waren we op weg naar huis”, vervolgt een blije Arjan.

Ara papegaai Lorre heeft gelukkig niets aan het ‘reisje’ over gehouden. Ze is gezond en heeft wel vandaag enkele uurtjes overdag extra geslapen… Tja, op stap gaan is vermoeiend. Eigenaar Arjan Noordam wil tot slot iedereen bedanken die heeft helpen zoeken. “Ik ben echt heel blij dat ze weer thuis is.”