Kinderhulp houdt weer Actie Pepernoot

Amstelland – Eén op de negen kinderen groeit in Nederland op in armoede. Voor hen is pakjesavond vieren helemaal niet zo vanzelfsprekend. Nationaal Fonds Kinderhulp zorgt ervoor dat een groot deel van deze kinderen toch een cadeautje krijgen van de Sint. Het aantal aanvragen is dit jaar echter zo hoog, dat 9.893 schoentjes dreigen leeg te blijven. Kinderhulp maakt zich daarom ernstig zorgen.

Sinterklaascadeaus

December is niet voor alle kinderen een feestje. Tot groot verdriet komt de Sint bij duizenden kinderen niks brengen op 5 december, terwijl zij zien dat vriendjes en buurtkinderen wél een cadeautje krijgen.

Daarom organiseert Kinderhulp, met dank aan de Vriendenloterij, sinds 2000 Actie Pepernoot. Maatschappelijke organisaties kunnen bij Kinderhulp een cadeaukaart ter waarde van 20 euro aanvragen en daarmee een persoonlijk cadeau voor het kind uitzoeken.

Kinderhulp wordt overspoeld met verzoeken om een Sinterklaascadeau: het ziet er zelfs naar uit dat het fonds meer dan 9.500 kinderen moet teleurstellen op pakjesavond.

Aantal verzoeken blijft stijgen

De afgelopen jaren stroomden de Sinterklaasverzoeken binnen. Zo maakte Kinderhulp in 2014 50.000 kinderen blij op 5 december en vorig jaar maar liefst 77.142 kinderen. Dit jaar hoopt het fonds weer veel kinderen een Sinterklaascadeautje te kunnen geven, maar dan valt er alsnog een groot aantal kinderen buiten de boot. Rudolph van Veen, ambassadeur: “We maken ons ernstig zorgen bij Kinderhulp! Dat er ruim 9.500 kinderen geen cadeautje dreigen te krijgen van de Sint, dat zou toch niet moeten mogen?! We hopen van harte dat we hen tóch de magie van pakjesavond kunnen bezorgen.”

Flinke uitdaging

Niet alleen de verzoeken om een Sinterklaascadeau stijgen hard. De aanvragen voor simpele dingen, zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop zijn met een gemiddelde van 1.600 aanvragen per maand bijna verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren.

“Kinderhulp staat voor een flinke uitdaging, maar die gaan we aan. Want alle kinderen moeten erbij kunnen horen”, aldus Rudolph. Kijk voor meer informatie op www.kinderhulp.nl/pakjesavond