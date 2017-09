Paddenstoelen zoeken in het Bos

Amstelland – Kom op zondagmiddag 15 oktober om 14.00 uur eerst naar een lezing met beeld over paddenstoelen luisteren en kom daarna mee het Amsterdamse Bos in om te proberen zoveel mogelijk paddenstoelensoorten te vinden en te benoemen.

De rondleiding wordt gegeven door paddenstoelenexperts Henk en Jenny Breij. Maximaal 16 deelnemers vanaf 16 jaar. Aanmelden verplicht: De start is in De Boswinkel. De kosten zijn 5 euro per persoon.

Kijk voor aanmelden, informatie en andere activiteiten op www.amsterdamsebos.nl of kom naar De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. De winkel is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en telefonisch bereikbaar via 020-5456100.