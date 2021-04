Paastraining voor C1 bij VZOD

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 3 april stond er voor de C1 van korfbalvereniging VZOD een leuke paastraining op de planning. De training bestond uit negen verschillende oefeningen (van elk 1,5 minuut). Voor elke oefening moesten acht kinderen steeds een paaseitje uit de bak grabbelen. De kinderen met dezelfde kleur paasei gingen de oefening tegen elkaar spelen.

Voordat de oefening startte werd er ‘steen, papier, schaar’ gespeeld. De winnaar mocht het eerste bod doen, bijvoorbeeld: ‘Ik kan 6 strafworpen scoren in 1,5 minuut tijd.’ De ander mocht dan opbieden. Het bieden ging door totdat één van de twee dacht de ander niet te kunnen overtreffen.

Na negen oefeningen mochten de kinderen de paaseitjes (verstopt door de trainers) gaan zoeken in het speeltuintje. Tijdens het zoeken werd de score uitgerekend door de trainers. Terwijl de kinderen de chocolade paaseitjes lekker aan het opeten waren, werd de ranglijst bekend gemaakt. Op één is Noëlla geëindigd met 73 punten, plaats twee was voor Sven met 56 punten en Imke werd derde met 33 punten.