Paasbingo en eerste Oost borrel in ’t Middelpunt

Aalsmeer – Op zaterdag 18 maart organiseert een groep buurtbewoners uit Aalsmeer-Oost een Paasbingo en de eerste Oost borrel in het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Binnen een mum van tijd waren alle plekken voor de bingo gereserveerd, dus helaas inschrijven voor de bingo is niet meer mogelijk.

Maar vanaf 21.30 uur start de Eerste Oost-Borrel waar iedereen welkom is (vol is vol). De entree is gratis.

Let wel: Tijdens de bingo en de borrel kan er alleen met contant geld consumptiebonnen gekocht worden. De buurtbewoners hopen met deze activiteit het Middelpunt weer wat leven te geven en de buurt wat meer bij elkaar te krijgen. De bingo wordt door veel ondernemers uit heel Aalsmeer gesponsord en er zijn prachtige prijzen!

Op de hoogte blijven wat de buurtbewoners (gaan) organiseren? Volg de groep dan op facebook: Gezelligheid & feest in Aalsmeer-Oost.