Paardentrailer klem in viaduct Hornweg

Aalsmeer – Op donderdag 1 maart om kwart over drie in de middag is een paardentrailer klem komen te zitten onder het viaduct aan de Hornweg. De 44-jarige bestuurster van de auto met trailer was vanuit Haarlem naar Aalsmeer gekomen en was op weg naar de Witteweg.

Ze wist niet of de trailer onder het viaduct zou passen, maar heeft de gok toch gewaagd. De trailer kwam vast te zitten. Met behulp van enkele bewoners heeft zij de banden van de trailer leeg laten lopen. Toch was er nog een berger nodig om de trailer achteruit los te trekken.

De trailer, waarin overigens geen paard zat, is licht beschadigd geraakt. Net als het viaduct, maar deze heeft al diverse ‘aantastingen’ door aanrijdingen.