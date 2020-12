Paaltjes langs de Poel: Oud Aalsmeers mikado

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 1 december is een aanvang gemaakt met de realisatie van het Waterfront. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vernieuwen van de waterkering, de bestaande pier verlengen en een nieuwe oeverconstructie creëren. Gestart wordt met het verwijderen van de steenbestorting. Gelijktijdig wordt er ophoogmateriaal aangevoerd en verwerkt vanaf het water. Dit is voor de landuitbreiding en de benodigde voorbelasting. Dit laatste is nodig om de ondergrond te laten inklinken. Deze zettingsperiode duurt ongeveer vier maanden.

Paalzitten, windmolens

Om opstuivend zand van de voorbelasting te voorkomen, worden maatregelen getroffen. Er wordt een gesloten hekwerk gemaakt en hiervoor zijn als eerste paaltjes neergezet vanaf het Surfeiland tot aan het einde van de boulevard, ter hoogte van de J.C. Mensinglaan. De geplaatste paaltjes gaven vraagtekens bij menig inwoner. “Waar gaan ze nu toch weer stokjes voor steken”, zo vroeg Leo Bouterse zich op de Facebookpagina van ‘Je bent Aalsmeerder als’ zich af. Het leverde tal van (grappige) reacties op: Er komt een hek omheen om het uitzicht te verderven. Noordhollands kampioenschap paalzitten. Heel Aalsmeer voor paal gezet. Oud Aalsmeers mikado. Windmolens om Aalsmeer van stroom te voorzien. In plaats van bomen. Om foto’s van ondergaande zon te voorkomen. Leo kon de vele opmerkingen wel waarderen. “Wat een, meestal, geweldige reacties”, kopte hij.

Afsluiting en bomen

Misschien toch nog gauw een kijkje bij de Westeinder gaan nemen, want om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden de wandelboulevard en het surfeiland tijdelijk afgesloten. Tussen de paaltjes worden ‘doeken’ geplaatst. Toch een glimp van de ondergaande zon opvangen of de hond uitlaten kan op een gedeelte van het surfstrand nabij de parkeerplaats. En wellicht nog even de ‘eenzame boom’ gedag gaan zeggen. Deze solitaire wilg nabij de watertoren is qua beeld markant, maar verkeert volgens de gemeente niet meer in goede gezondheid. Er komt een nieuwe bijzondere boom voor terug, vermoedelijk een treurwilg. Naast de wilg worden nog zes andere bomen en diverse struiken verwijderd. In het te realiseren Waterfront komen in totaal 17 nieuwe bomen en diverse groenvoorzieningen.