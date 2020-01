Overval aan Bieslook in Uithoorn

Uithoorn – Aan de Bieslook in Uithoorn is in de nacht van vrijdag op zaterdag een overval geweest. Het incident zou omstreeks drie uur in de nacht plaatsgevonden hebben, vermoedelijk op straat.

Meerdere eenheden van de politie zijn ter plaatse geweest. Wat er precies is gebeurd is op dit moment nog onduidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Foto: VTF