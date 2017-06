Ons Tweede Thuis neemt dagcentra over

Aalsmeer – Dinsdag 20 juni vond de officiële ondertekening plaats van de overname van dagbestedingscentra Aalsmeer, Amsterdam, Haarlem en een deel van ambulante zorg van Heliomare naar Ons Tweede Thuis (OTT). Deze centra zijn gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bestuurders Roel de Bruijn van Ons Tweede Thuis en Patricia Esveld van Heliomare hebben het contract ondertekend op de locatie in Aalsmeer. Hiermee is de overname per 1 juli aanstaande een feit.

Vertrouwen

Patricia Esveld bedankte alle mensen die deze overdracht mogelijk hebben gemaakt. Het afgelopen jaar heeft zij gemerkt dat Ons Tweede Thuis voor zowel medewerkers als cliënten een warme organisatie is. De overgang ziet ze dan ook met vertrouwen tegemoet. Wethouder Ad Verburg bekrachtigde deze woorden. Hij is al geruime tijd bekend met zowel Heliomare als Ons Tweede Thuis. Hij bedankte Heliomare en wenste alle cliënten en medewerkers veel geluk en plezier bij Ons Tweede Thuis.

Nieuwe namen

Op alle locaties is het formele tekenmoment op 20 juni gevierd in het bijzijn van cliënten. En bij deze verandering hoort ook een nieuwe naam voor iedere locatie. Een naam voor een plek waar mensen met NAH terecht kunnen voor ondersteuning, dagactiviteiten en voor structuur. Deze namen zijn door cliënten en medewerkers zelf bedacht. Het wordt Mendel in Aalsmeer, Zeilbrug in Amsterdam en De Liede in Haarlem. Kunst om de hoek blijft dezelfde naam houden

Over Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen én voor hun familie. Voor wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies en hulp thuis. Jij & Ik is de slogan. Samen wordt gewerkt aan een betekenisvol leven voor mensen met een beperking. Kijk voor meer informatie op www.onstweedethuis.nl.

Foto: Roel de Bruijn van Ons Tweede Thuis en Patricia Esveld van Heliomare ondertekenen het contract voor de overname.