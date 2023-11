Overlast Schiphol frustreert inwoners￼

Uithoorn – De overlast van Schiphol zit veel inwoners hoog. Wat wordt er gedaan om het geluid en de vervuiling van opstijgende en dalende vliegtuigen te beperken? Veel inwoners lieten dinsdag 7 november tijdens een zeer drukbezochte door PUSH georganiseerde inwonersavond hun frustratie blijken. Voor PUSH alle reden om te inventariseren welke acties noodzakelijk zijn om de overlast in te perken. V

Voor de vierde keer organiseerde de stichting Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH) een inwonersbijeenkomst om de overlast van Schiphol te bespreken. Dit keer gebeurde dat in samenwerking met Buurtbeheer De Legmeer, Vereniging Vlieghinder Nieuwkoop en dorpsraad Rondom de Plassen. Nog niet eerder was het zo druk, de bijeenkomst trok ruim 120 bezoekers. PUSH-voorzitter Mirella Visser gaf tijdens de bijeenkomst een duidelijk beeld van wat er afgelopen jaar is gebeurd en wat inwoners komend jaar staat te wachten. In september kwamen er dagelijks 500 vliegtuigen laag over Uithoorn en De Kwakel. Dat was een gevolg van groot onderhoud aan de Kaagbaan waardoor heel veel vliegtuigen opstegen van de Aalsmeerbaan.

Elke 3 minuten een vliegtuig

Visser: ,,Komend voorjaar staat ons hetzelfde te wachten omdat dan groot onderhoud aan de Kaagbaan wordt gepleegd. Het onderhoud duurt van 19 februari tot en met 25 april. Dat is een periode van 10 weken waarin er gemiddeld elke 3 minuten een vliegtuig overkomt. Dat betekent dat er geen sprake zal zijn van in de tuin zitten en genieten van het voorjaar.’’ Veel inwoners lieten duidelijk blijken de overlast helemaal beu te zijn en eisen dat er minder wordt gevlogen. Te lang heeft de economie voorrang gehad op het leefklimaat van inwoners. ,,Het draait altijd om money-money-money’’, vatte een inwoner het kernachtig samen. Daar moet nu een eind aan komen. De overheid en Schiphol moeten veel meer rekening houden met de belangen van inwoners, was de teneur. De vluchten moeten niet van de ene naar de andere baan worden verschoven als er onderhoud gepleegd moet worden, er moet gewoon minder gevlogen worden.

Druk verhogen

PUSH is het daar hartgrondig mee eens en roept inwoners dan ook op om met ideeën te komen hoe de druk op de overheid en Schiphol kan worden verhoogd om dit te realiseren. Tijdens de avond werd aan die oproep gretig gehoor gegeven. De suggesties varieerden van publieksacties tot juridische acties tot het onder druk zetten van de landelijke overheid door een petitie te starten. Dat laatste heeft volgens Tweede Kamerlid Eva Akerboom (PvdD) veel nut omdat er dan ook over gepraat wordt in de landelijke politiek.

Akerboom was het enige Kamerlid dat op de uitnodiging van PUSH had gereageerd om naar de bijeenkomst te komen. Visser: ,,We hadden ook demissionair minister Harbers, Schiphol-directeur Sondag en directeur LVNL Michiel van Dorst uitgenodigd. Zij zegden aanvankelijk toe om te komen, maar door drukke agenda’s lukte dat toch niet. In gesprek gaan met omwonenden zou prioriteit nummer 1 moeten zijn van onze eigen overheid en van Schiphol en LVNL. Dan hadden wij ze kunnen vragen wat ze gaan doen aan de almaar groeiende overlast van het vliegverkeer in onze buurten. Die kans hebben we nu niet gekregen.’’

Een panel bestaande uit (vlnr) discussieleider Steven Schotte, Eva Akerboom, Harald Buijtendijk (Hogeschool Breda) en Mirella Visser beantwoordde de vele vragen uit de zaal tijdens de inwonersbijeenkomst.