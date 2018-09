Overlast in Zijdstraat door zware regen

Aalsmeer – De regen heeft vanmiddag in diverse straten in Aalsmeer en Kudelstaart voor overlast gezorgd. Op een groot aantal wegen ontstonden diepe plassen. Niet alle putten konden de grote hoeveelheid regenwater aan.

Ook overlast in de Zijdstraat waar flinke buien voor natte voeten in de winkelstraat zorgden, omdat het water niet snel genoeg het riool instroomde. Onder andere bij de winkel van Spreij liep het water de winkel in.

Andere ondernemers in de winkelstraat zouden eveneens hinder hebben ondervonden van het vele water.

Foto: VTF – Laurens Niezen