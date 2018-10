Ovak-leden een dagje naar Windmolenpark

Aalsmeer – Woensdag 10 oktober, bij toeval op de dag van de Duurzaamheid, zijn ongeveer 50 OVAK leden naar het Windmolenpark 11 Beaufort in Nagele in de Noord-Oost Polder geweest. De temperatuur was nog niet echt aangenaam, maar eenmaal aangekomen voor de koffiestop in het Natuurpark Lelystad leek het wel hoogzomer! De koffie met gebak werd geserveerd op een mooi terras aan een groot meer. De wilde paarden hebben de leden niet gezien, wel diverse soorten vogels.

Om op tijd in Nagele te zijn voor de lunch vertrok de bus weer om 11.30 uur en via een mooie route door de Noord-Oost Polder richting Harderwijk naar Nagele, waar de OVAK-leden in de sfeervolle ontvangstruimte van de familie Renne werden ontvangen. In buffetvorm stond de lunch al klaar met diverse soorten brood, bio-vleeswaren, kaas van eigen weidekoeien, gehaktballen van eigen rundvlees en nog veel meer. Alles was heerlijk en bijzonder smaakvol .

Na de lunch ging het programma verder en onder leiding van een gids is een bijzondere tocht gemaakt. Rijdend met de bus op een weg (normaal alleen toegankelijk voor voetgangers en/of fietsers) met aan de ene kant het Ketelmeer en aan de andere kant de draaiende windmolens, onder de bekende Ketelbrug door, toen langs het IJsselmeer met in de verte de bekende vissersplaats Urk. De gids heeft uitgebreid verteld over het ontstaan van het windmolenpark, de problemen die er waren (want niet iedereen was even blij met de realisering van een windmolenpark in de polder) en uiteraard over de windmolens zelf.

Nadat nog een rondrit door het dorp en de haven van Urk is gemaakt, was er nog gelegenheid voor een drankje en een bezoek aan de winkel met eigen- en streekproducten. De terugreis verliep voorspoedig en zo arriveerde de groep rond zes uur weer in Aalsmeer.

Bij het afscheid waren er veel leuke en positieve reacties, dus wordt teruggekeken op een interessante en geslaagde dagtocht naar het Windmolenpark 11 Beaufort in Nagele.