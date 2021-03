Outdoor Sport & Fun activiteiten groot succes

Uithoorn – In de voorjaarsvakantie heeft Uithoorn voor Elkaar vijf dagen lang activiteiten georganiseerd voor de jeugd in het kader van sport, spel en creativiteit. Het was prachtig weer en de opkomst was groot. In totaal hebben meer dan 300 kinderen en jongeren deelgenomen aan de activiteiten.

Kinderen en jongeren kwamen in beweging tijdens de kickboks lessen en konden hun energie kwijt bij onder andere de Voetbal 3-daagse en verschillende dans workshops. Creatievelingen konden zich uitleven tijdens het maken van sushi. Ook is er een online FIFA-toernooi georganiseerd. Voor sommige deelnemers was dit de uitgelezen kans om toch een keer die nieuwe sport uit te proberen, en voor anderen juist om weer samen te zijn met leeftijdsgenoten. Al deze activiteiten zijn onderdeel van de wintereditie van het programma “Jeugd aan Zet”, waarbij aandacht wordt besteed aan de fysieke en psychische gezondheid van de jeugd. De kinder- en jongerenwerkers van Uithoorn voor Elkaar zijn erg enthousiast over het aantal deelnemers en de blije gezichten die de activiteiten opleverden.